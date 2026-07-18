"Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto"; el mensaje de Orsi tras el fuerte temporal de este sábado

El presidente Orsi posteó este sábado de tarde un mensaje en redes sociales tras el fuerte temporal de la pasada madrugada, que dejó una mujer fallecida en Salto, y destrozos en esa ciudad con techos volados, árboles y columnas caídas, y casi 50.000 clientes sin luz en varios departamentos.

“Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos. Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto. También fueron afectados Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó”, escribió Orsi.

Y agregó: “Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios. El Sinae puso a disposición toda su logística para los gobiernos departamentales, con especial énfasis en la Intendencia de Salto”.

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Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos.

Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto.

También fueron afectados Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó.

Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) July 18, 2026

Acto suspendido y molestia en la oposición

Presidencia informó a las 8 de la mañana de este sábado que el acto oficial por la Jura de la Constitución, previsto para la hora 11, quedaba suspendido por mal tiempo.

"Debido a la alerta meteorológica que rige para todo el país, se resolvió suspender el acto central por el 196.° aniversario de la Jura de la Constitución que se iba a realizar este sábado 18 de julio en la plaza Constitución de Montevideo", dice el comunicado enviado a la prensa.

Poco después varios dirigentes y legisladores de la oposición expresaron en redes sociales su molestia con la suspensión del acto, en el entendido de que no había una advertencia de Meteorología para Montevideo a la hora en que Presidencia tomó la decisión, ni tampoco estaba prevista una para la hora del acto, poco antes del mediodía.

A las 6 de la mañana el Inumet publicó una advertencia amarilla que abarcaba todo el sur del país, incluido Montevideo. A esa hora la advertencia naranja era para el centro, este, oeste y norte del país.

A las 8 de la mañana el Inumet actualizó su advertencia por mal tiempo y quedó amarilla para el sur, sureste y centro del país, desde Canelones al norte y al este. Montevideo quedó fuera de esa advertencia de las 8 AM.

Pasadas las 10 de la mañana la doble advertencia amarilla y naranja se ubicó al centro, este y noreste del país.

Aquí el registro de las advertencias del Inumet.