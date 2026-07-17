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Inumet actualizó el aviso por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas, y se esperan acumulados de hasta 80 mm

"En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos", indicó Inumet.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este viernes el aviso por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas.

Está previsto que en la noche de este viernes comiencen a desarrollarse tormentas puntualmente fuertes, principalmente en el norte del país. Se espera que los acumulados por lluvias alcancen los 20 y 40 mm en tres horas.

Para la madrugada del sábado y hasta la tarde noche del domingo, habrá tormentas puntualmente fuertes en centro y norte del país, con acumulados entre 60 y 80 mm, con valores puntualmente superiores.

Foto: FocoUy
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"En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén mejoras temporarias durante todo el período", señaló Inumet.

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