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CANELONES

Dos delfines aparecieron en la costa de San Luis: autoridades trabajan para devolverlos al agua

Previamente, deberán ser evaluados por un veterinario y están siendo auxiliados en el lugar.

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Dos delfines aparecieron en el balneario San Luis, en Canelones.

Se trata de dos ejemplares hembras que están en la zona de la bajada de Los Pescadores.

Allí trabajan la Unidad de Bienestar Animal, Prefectura, INBA y la organización SOS Fauna Marina.

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Las autoridades coordinan acciones para volver a ingresar al mar a los animales, pero antes deben ser evaluados por un veterinario.

Prevén que luego se las retirará en una lancha. Mientras, armaron dos piletas para preservarlos y atenderlos en el lugar.

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