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ADVERTENCIA DE METEOROLOGÍA

Nueva advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas

El Inumet actualizó su advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas. Ahora abarca una zona del noreste y este del país, (ver mapa).

puerto-viento-lluvia-frío

A las 2 de la tarde de este sábado, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas, que ahora abarca una zona del noreste y este del país, (ver mapa).

Advertencia naranja

“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.

rige doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
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Rige doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas

Advertencia amarilla

En esta zona de advertencia amarilla se esperan los mismo fenómenos meteorológicos adversos, “tormentas puntualmente fuertes”, pero de menor intensidad.

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