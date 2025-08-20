Video: una impresionante bola de fuego cruzó e iluminó el cielo de Japón

Una impresionante bola de fuego sorprendió a los habitantes y deslumbró a los observadores de estrellas en el oeste de Japón. Los expertos aclararon que se trató de un fenómeno natural.

El director del museo espacial de Sendai, en la región de Kagoshima, dijo que el objeto observado en el cielo era un bólido, un meteoro excepcionalmente brillante.

Y agregó que parecía haber caído en el océano Pacífico. Según la nasa, los objetos que provocan "bolas de fuego" pueden tener un tamaño superior a un metro.

