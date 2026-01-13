Video de motociclista con carpincho muerto en ruta se viralizó; especialista advierte por ilegalidad y falta de controles

Un video que muestra a un motociclista transportando un carpincho muerto en Maldonado se viralizó en las últimas horas en redes sociales .

El investigador del Clemente Estable y especialista en carpinchos, Matías González, indicó que la caza de esta especie está prohibida por la ley 9.481 de 1935 que protege a la fauna autóctona y que se amplió con el decreto 164/996 de mayo de 1996.

González afirmó que escudada en la diversión y en el consumo propio, la caza del carpincho alimenta el negocio ilegal de la comercialización de su carne, que carece de controles veterinarios y bromatológicos.

Si bien reconoció que la caza sigue existiendo en Uruguay, el especialista expresó impotencia ante la viralización del video en que el motociclista circula en una ruta nacional en plena temporada con el carpincho muerto descubierto y se preguntó "dónde está la fiscalización en este tipo de casos" para proteger nuestra fauna.

El experto se refirió a la importancia de esta especie en el país y también al impacto provocado para la sociedad. Destacó el rol del carpincho en el ecosistema para el enriquecimiento de la diversidad vegetal e instó a una coexistencia de otra manera u realizar otra valorización de la especie.

Más allá del debate legal y ambiental, el impacto visual de este tipo de escenas también alcanza a los más pequeños. El capibara como lo hicieron famoso los niños, suele ser percibido como un animal simpático y familiar, por lo que verlo en estas condiciones puede provocar confusión, tristeza o angustia.