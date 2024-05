Víctima de abuso en Cordón sobre resolución judicial: "Se sintió de a ratos peor que lo que me pasó"

“Se sintió de a ratos peor de lo que me pasó porque cuando me pasó lo que me pasó me di cuenta que el único que estaba mal era él y era de la única persona que desconfiaba. Vecinos, policía, médicos, todo el mundo actuó bien, y había exceso de pruebas”, afirmó y agregó: “Solo me quedó el sabor agridulce de que en el último eslabón de la cadena la Justicia decide hacer caso omiso a la cantidad de pruebas y la evidencia que ya había. Y realmente mi problema es con la Justicia que con palabras muy rimbombantes intenta justificar su decisión pero no termina de decir el diagnóstico, porque apela a que su abuso tuvo que ver con un delirio por el consumo de psicoactivos”.