Vicky, primera eliminada de GH Uruguay: "Lo que se ve desde afuera y desde adentro es completamente distinto"

Victoria Gallego se convirtió en la primera jugadora eliminada del Gran Hermano Uruguay y este martes habló con Subrayado.

"Lo que se ve desde afuera y desde adentro es completamente distinto. Desde adentro, incluso, el razonamiento y la idea era como que querían que los personajes estén muy arriba, que estés todo el tiempo arriba, arriba, arriba, y desde afuera eso no se ve tan así", confesó.

"Uno hace lo que puede, y siempre intentando ser fiel a uno mismo", dijo sobre su jugada. Contó que se dio cuenta tarde de que tenía que cambiar cosas de su juego.

Ir a placa con la persona con la que tenía más afinidad en la casa la ayudó, aseguró. "Me ayudó un poco a no desesperarme tanto, porque si bien obviamente me moría de ganas de quedarme, sabía que si se quedaba Agus también iba a estar increíble. Capaz que si el versus era con Victoria, me ponía peor que se quedara ella", fueron sus palabras.

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