Victoria Gallego se convirtió en la primera jugadora eliminada del Gran Hermano Uruguay y este martes habló con Subrayado.
Vicky, primera eliminada de GH Uruguay: "Lo que se ve desde afuera y desde adentro es completamente distinto"
"Capaz que si el versus era con Victoria, me ponía peor que se quedara ella", fueron sus palabras sobre haber quedado en placa con Agustina.
"Lo que se ve desde afuera y desde adentro es completamente distinto. Desde adentro, incluso, el razonamiento y la idea era como que querían que los personajes estén muy arriba, que estés todo el tiempo arriba, arriba, arriba, y desde afuera eso no se ve tan así", confesó.
"Uno hace lo que puede, y siempre intentando ser fiel a uno mismo", dijo sobre su jugada. Contó que se dio cuenta tarde de que tenía que cambiar cosas de su juego.
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Ir a placa con la persona con la que tenía más afinidad en la casa la ayudó, aseguró. "Me ayudó un poco a no desesperarme tanto, porque si bien obviamente me moría de ganas de quedarme, sabía que si se quedaba Agus también iba a estar increíble. Capaz que si el versus era con Victoria, me ponía peor que se quedara ella", fueron sus palabras.
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