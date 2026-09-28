Los jugadores de Gran Hermano tuvieron su primera compra semanal: la logística detrás del supermercado de la casa

Los jugadores de Gran Hermano Uruguay tuvieron su primera compra semanal, y tuvieron que hacerlo con el 50% del presupuesto.

"Empieza desde acá desde Montevideo, con una gran logística para llevar los productos que van a consumir dentro de la casa los participantes. Algunos llegan desde Buenos Aires, porque las empresas están allá y otros se mandaron desde acá, que hay empresas que son nacionales", explicó Rossana Carrasco, responsable de Arte de Gran Hermano. Respecto al orden en las góndolas, está estipulado dónde van las cosas y también contemplan hacia dónde van las cámaras.

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"Tenemos más de cien productos adentro del super, entre las marcas nuestras y lo genérico. Es todo lo que consume una persona en su casa. Lo básico", indicó.

"El precio lo ven, saben cuánto vale cada producto, y eso es algo que hacemos un prorrateo de lo que son los productos en nuestra plaza, para que fuera algo real, porque es comprar para una casa", añadió Deborah Gateño, del equipo de Logística.