Con cuerdas y bajo la lluvia: así rescataron los bomberos a una familia con dos niños tras crecida de un arroyo en Rivera

Bomberos de Rivera rescataron a una familia con dos niños, uno de ellos un bebé, tras quedar atrapados en su vivienda por la crecida del arroyo Sauzal.

Los bomberos acudieron en una camioneta con un gomón para poder acercarse a la casa, pero finalmente decidieron sacar a la familia en andas, sujetados a una cuerda que a su vez les servía de guía sobre el arroyo.

Los dos niños y sus padres fueron evacuados con éxito, bajo lluvia, y con el peligro de no saber dónde pisaban.

Las lluvias en el norte no paran desde hace varios días, con acumulados que superan los 100 mm por día en varias localidades de Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Salto y Artigas. Solo en la localidad de Quintana el acumulado de lluvia en 48 horas supera los 300 mm, según el registro del Instituto Uruguayo de Meteorología.

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