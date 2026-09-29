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VIDEO DEL RESCATE en rivera

Con cuerdas y bajo la lluvia: así rescataron los bomberos a una familia con dos niños tras crecida de un arroyo en Rivera

Los bomberos fueron convocados para rescatar a una familia que quedó aislada por la crecida del arroyo Sauzal en Rivera. Utilizaron una cuerda para sujetarse y guiar el rescate.

Bomberos-rescate-familia-Rivera

Bomberos de Rivera rescataron a una familia con dos niños, uno de ellos un bebé, tras quedar atrapados en su vivienda por la crecida del arroyo Sauzal.

Los bomberos acudieron en una camioneta con un gomón para poder acercarse a la casa, pero finalmente decidieron sacar a la familia en andas, sujetados a una cuerda que a su vez les servía de guía sobre el arroyo.

Los dos niños y sus padres fueron evacuados con éxito, bajo lluvia, y con el peligro de no saber dónde pisaban.

Lluvia acumulada en Salto y Artigas. Foto: archivo. 
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