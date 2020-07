Vicepresidente de ASSE justificó designación de edila como directora de Desarrollo Humano

Silvia de Borba es funcionaria de carrera de ASSE desde hace más de 30 años.

De forma paralela a su función en la salud, en 2015 asumió como edila por el Partido Nacional y durante la gestión anterior de gobierno se le inició un sumario por reiteradas inasistencias al trabajo.

Estaba certificada por neurosis tras denunciar persecución por ser blanca, según publicó el semanario Búsqueda.

En noviembre, un informe jurídico archivó su caso y las actuales autoridades del organismo designaron a la edila como directora de Desarrollo Humano.

El vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, justificó el nombramiento de Silvia de Borba.

La nueva jerarca tiene la confianza del directorio, conoce la institución como pocos y no tiene ninguna mancha en su legajo, explicó Sosa.

“Ese expediente fue archivado por recomendaciones anteriores a nuestro ingreso, es decir, que no vemos ningún inconveniente para su designación”, afirmó el vicepresidente.

Sosa dijo que no es incompatible la calidad de funcionario público con la del cargo electivo de edil departamental. “Así que, lo que la ley no prohíbe, nosotros no lo podemos prohibir”, enfatizó el jerarca.