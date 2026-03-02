Blancos cuestionan túnel por 18 de Julio, denuncian "ausencia de Bergara" y citarán a ministra de Transporte al Parlamento

Legisladores del Partido Nacional convocan a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, al Parlamento . Cuestionan el túnel por 18 de Julio y la "ausencia" del intendente de Montevideo, Mario Bergara , que no se ha expresado al respecto.

"Una obra de estas que perfora, que entre otras cosas genera un túnel en 18 de Julio, con daños irreparables, que el intendente de Montevideo no esté liderando un proceso de movilidad, tanto en Montevideo pero por supuesto en la contribución de la zona metropolitana, es una situación inentendible", señaló el senador blanco Martín Lema.

Los blancos hablan de "daño irreparable para 1300 comercios" de la zona, que durante "tres, cuatro años" verán afectado su desempeño por la obra.

"Qué pasa con los seguros de paro que tienen que llevar adelante por esta definición, qué pasa con la interrupción de ese comercio cuando quieran retomarlo a los tres, cuatro años. ¿Eso está previsto? ¿No está previsto? Un túnel que puede generar circunstancias mucho más negativas de lo que se pretende ayudar con una obra millonaria. Cuando quizá la inercia o las decisiones van para otro lado", dijo Lema.

"Entendemos que esto va a perjudicar a Montevideo, en costos que van a superar ampliamente los 600 millones de dólares, y donde hay un atropello del gobierno nacional en Montevideo, en donde lamentablemente el intendente se encuentra ausente", reiteró.