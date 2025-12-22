Vicecanciller explicó postura sobre Venezuela: "Posiblemente, tenga que ver con elementos que faltan en el comunicado"

La vicencanciller Valeria Csukasi explicó la postura de Uruguay con respecto a Venezuela y la decisión del gobierno de no suscribir el comunicado conjunto de países latinoamericanos que expresaron profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela .

"El contenido de esa declaración no es algo que Uruguay no acompañe y que no haya manifestado permanentemente", afirmó la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores este lunes en Arriba Gente .

"Uruguay ha dicho que no reconoce el resultado de las elecciones, ha manifestado enorme preocupación por la situación de los derechos humanos, ha llamado y el propio presidente lo hizo durante su alocución en la cumbre, manifestó una voluntad inquebrantable de que Venezuela recupere la vía democrática", agregó.

Al ser consultada sobre el discurso de Orsi en la cumbre de Foz do Iguaçu en el que expresó la "voluntad inquebrantable" del gobierno uruguayo para "colaborar activa y constructivamente en la restauración pacífica del orden institucional y democrático", y la decisión de no suscribir el comunicado conjunto de países latinoamericanos con respecto a Venezuela, Csukasi expresó que tiene que ver con cómo se dieron las discusiones y cuáles eran los equilibrios que se buscaban.

"Posiblemente, tenga que ver con elementos que faltan en el comunicado y no tanto con elementos que están", sostuvo. "Es decir, Uruguay no es que no comparta el contenido del comunicado, lo comparte y en eso hay que ser extremadamente claros, porque sino se abren los espacios para dudas o calificativos", agregó.

Csukasi aseguró que "Uruguay comparte las preocupaciones de las Naciones Unidas, del Mercosur, de los socios que firman este acuerdo, pero posiblemente al no referirse expresamente a los riesgos de una guerra, de una intervención militar, a los riesgos de que América Latina pierda esos casi 40 años sin tener conflicto bélico entre países".

La vicecanciller evitó realizar calificaciones, porque no estuvo y no fue parte de las discusiones sobre el tema.