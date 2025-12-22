El 23% de los uruguayos cree que Uruguay será campeón del mundo el año próximo, según Equipos Consultores

Aunque aún faltan varios meses para el Mundial de fútbol, los uruguayos empiezan a imaginarse cómo será el desempeño celeste, luego de una Eliminatoria con momentos altos y bajos. Los datos de la encuesta de Equipos Consultores muestran que las expectativas son variadas.

Hay casi uno de cada cuatro que cree que Uruguay será campeón del mundo, y casi cuatro de cada diez creen que estaremos al menos en semifinales. Pero, en sentido contrario, también hay quienes creen que quedaremos eliminados rápidamente, incluso en fase de grupos. En el balance los juicios muestran cierto tono optimista, pero ese optimismo está lejos de ser unánime.

Menos confiados que en el pasado. Cuando se compara con otros momentos, se aprecia que la confianza actual es más baja que en la previa a los Mundiales anteriores. Esto se aprecia, fundamentalmente, en la suma de quienes consideraban que Uruguay entraría dentro de los primeros cuatro. Esta creencia llegó a su pico en la previa al Mundial de Rusia 2018, cuando más de la mitad de la población creía que Uruguay lograría llegar a semifinales. Esa confianza cayó para Catar 2022, y actualmente está aún más baja. Por cierto, no necesariamente bajas expectativas se asocian con malos resultados. De hecho, cuando menos expectativas existían fue en la previa a Sudáfrica 2010, el Mundial reciente de mejor posicionamiento de Uruguay (y el que generó el quiebre positivo hacia la confianza futura en la selección).

Mujeres, y del interior, más optimistas. En términos demográficos, hay dos segmentos que se caracterizan por su peculiar optimismo respecto a la selección: las mujeres, y las personas que residen en el interior del país. En ambos casos, la creencia de que Uruguay saldrá campeón del mundo, o que estará al menos entre los cuatro mejores, es significativamente mayor que la que tienen los hombres, y los montevideanos, respectivamente.

Otros campeones. Si no es Uruguay, la mayoría cree que el título lo repetirá alguno de los países que ya son campeones. España y Argentina aparecen, en ese marco, como los principales favoritos, seguidos algo por debajo por Brasil y Francia. Algunos también apuestan por campeones sorpresa, entre los que se destaca Portugal.

Juicios divididos sobre Bielsa. Más allá de cierto optimismo con la selección en general, los juicios sobre el desempeño del director técnico de la selección nacional, Marcelo Bielsa, no siguen la misma línea. Las opiniones sobre el trabajo de Bielsa están divididas, pero con los juicios negativos superando a los positivos (saldo neto de -6). El DT celeste no enamora.

Más bajo que los anteriores. Cuando se compara la evaluación actual de Bielsa, con la que tuvieron técnicos anteriores de la selección, la diferencia es evidente. Tanto el “Maestro” Tabárez en 2010 y 2018, como Diego Alonso en 2022, tenían evaluaciones muy superiores a la que hoy tiene Bielsa. También es cierto que, en el caso de los anteriores técnicos, la medición comparativa es más cercana al Mundial, por lo que las cosas aún podrían cambiar en algo en los próximos meses.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 4 al 16 de diciembre de 2025.

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país.

El tamaño muestral efectivo fue de 712 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 712 casos es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

