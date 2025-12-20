RECIBÍ EL NEWSLETTER
Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.

En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes, detalló.

Principales localidades afectadas:

Rige una advertencia de Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 15 departamentos
  • Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim y Tomás Gomensoro.
  • Salto : Belén.

En tanto, se mantiene una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para las siguientes localidades:

  • Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.
  • Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo y La Paloma.
  • Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Constancia, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.
  • Río Negro: Algorta, Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.
  • Salto: Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
  • Tacuarembó: Achar, Arerunguá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tambores.

Próxima actualización a las 20 horas.

