Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"

La Guardia Republicana despidió a Vergan un perro de trabajo del K9 que fue parte de un momento histórico para la Policía Nacional en la profesionalización del adiestramiento canino policial.

"Hoy pasó a otro plano un compañero silencioso, pero fundamental. Hoy despedimos a Vergan, Can K9 de la Guardia Republicana, un nombre que no figura en legajos comunes, pero que quedó grabado en la historia del inicio y consolidación del K9 en Uruguay", comienza diciendo el comunicado publicado en la red social X del sindicato de la Guardia Republicana.

Vergan no fue solo un perro de trabajo si no que fue parte de un momento histórico para la Policía Nacional y para la Guardia Republicana junto a su guía, el cabo Quedri Márquez.

Según cuenta el comunicado, ambos marcaron un antes y un después en la profesionalización del adiestramiento canino policial.

"En los años en que el K9 aún daba sus primeros pasos firmes en nuestro país, Vergan y Márquez viajaron a Rusia para realizar un curso de alto nivel, inédito hasta ese momento para la Guardia Republicana. Ese entrenamiento no fue simbólico: fue exigente, extremo y formativo, y colocó a Uruguay en contacto directo con una de las escuelas más avanzadas del mundo en trabajo canino policial. Lo aprendido allí se volcó luego en la formación, en el servicio y en la base de lo que hoy es el K9 en nuestro país".

Desde el sindicato recuerdan que la historia no fue solo de logros, hubo también hubo momentos difíciles como la separación de ambos. Se reencontraron años más tarde y, según comentaron, fue la prueba de algo que no se entrena ni se ordena: la lealtad. Allí quedó claro que Vergan no olvidó, y que Márquez tampoco.

"Ese momento resumió lo que significa el trabajo K9: confianza absoluta, compañerismo real y un lazo que va más allá del servicio activo. Hoy, con la partida de Vergan, el cabo Márquez y todos nosotros nos sumamos a este homenaje. Porque Vergan representa a todos los perros K9 que trabajaron sin reconocimiento público, que cuidaron a otros poniendo su cuerpo primero, y que fueron parte de la historia grande desde el silencio. Vergan pasó a otro plano, pero deja huella. En la Guardia Republicana. En el K9 uruguayo. Y en quienes saben que el honor también camina en cuatro patas. Hasta siempre, Vergan. Gracias por el servicio, la lealtad y la historia", finaliza el comunicado.