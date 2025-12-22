"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia

Este lunes se conoce la sentencia por el caso de Vladimir Roslik. Mary Zabalkin, su viuda, habló con Subrayado sobre lo que espera de esta jornada tras 41 años del asesinato de su esposo.

"Hay que tener fe, hay que tener confianza. Veremos qué pasa. Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy. Yo por supuesto que lo deseo de alma. Porque a nosotros nos han cambiado la vida, la familia, la salud, todo, y ya pasaron 40 años. Yo ya estoy rumbo al cementerio y la seguimos peleando", dijo Zabalkin.

Además, consideró que es "insólito" que la audiencia se de cuatro décadas después. "Más vale tarde que nunca. Según las enseñanzas de mi madre, siempre me decía que hay que perseverar para triunfar y hay que seguir las cosas, no hay que dejarlas por el camino", sostuvo.

"Entre nosotras, sobrinas de Vladimir y yo, hemos trabajado muchísimo, juntando material escrito. Lo más importante es que la gente no se animaba a declarar. Y ustedes vieron el otro día la cantidad de gente que vino. Que eran chiquilines en aquella época, y ahora son adultos mayores, y eso fue histórico. Anduvimos casa por casa convenciendo y hablando, porque la gente tenía miedo", agregó.

