Niño de tres años con herida de bala luego de que dispararan a la casa de su abuelo en Sayago

Un niño de tres años resultó con una herida de bala cuando dispararon contra la casa de su abuelo, en Bell y Clara, en el barrio Sayago.
Los disparos fueron efectuados desde una moto, en la calles Bell y Clara, según información primaria. La víctima no reviste gravedad.
De acuerdo a información primaria, los disparos fueron efectuados desde una moto en la que se trasladaban dos personas.
Una de las balas alcanzó al niño, que resultó con una herida superficial en su muslo derecho y fue trasladado a un centro asistencial.
No reviste de gravedad, indicaron fuentes del caso a Subrayado.
En el lugar trabajó Policía Científica y personal policial que preservó la escena en la que se encontraron vainas.
