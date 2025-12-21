Uruguay no suscribió comunicado conjunto de países que expresaron preocupación por crisis en Venezuela

Uruguay no suscribió un comunicado conjunto en el que varios países latinoamericanos expresaron su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela .

El comunicado, que no contó con el apoyo de Uruguay, fue suscrito por los presidentes de Argentina Javier Milei, de Paraguay Santiago Peña, de Panamá José Raúl Mulino, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia Fernando Hugo Aramayo, altas autoridades de Ecuador y de Perú, reunidos el 20 de diciembre de 2025.

En el documento los países firmantes ratificaron la vigencia del protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur y reiteraron su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas, la plena vigencia del Estado de Derecho, los esfuerzos intergubernamentales para fortalecer el multilateralismo, la articulación de los mecanismos de defensa de la democracia, los principios fundamentales del derecho internacional, así como la protección y promoción irrestrictas de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, todos ellos elementos esenciales para el proceso de integración regional, el desarrollo y la prosperidad.

Seguí leyendo Sturla sobre visita de León XIV: "Pienso que en enero se sabrá la agenda del papa; espero que esté incluida la esperada visita a Uruguay"

También expresaron, en ese contexto, su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela, Estado suspendido del Mercosur en la aplicación del protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático.

Exhortaron, al respecto, y en el marco de las advertencias de los organismos de derechos humanos de las naciones unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad.

Además, ratificaron su firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los Derechos Humanos en Venezuela.

GOÑI VENEZUELA

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi lamentó la postura de Uruguay respecto al documento firmado por varios países del Mercosur.

"Contradice una postura tradicional que es nuestro apego al sistema democrático. Un año más llega la Navidad, el Fin de Año, ese tiempo tan especial para la humanidad entera y millones, millones de venezolanos están sufriendo el exilio, muchísimos miles están sufriendo el exilio en nuestro país", señaló.

El legislador dijo que la enorme mayoría de los uruguayos quiere una salida democrática en Venezuela y que el gobierno actual tiene una vez más la postura de mirar para el costado.

Por su parte, el líder del Partido Independiente Pablo Mieres, cuestionó la postura de Uruguay de no acompañar el documento.

"Es la reiteración de una situación vergonzosa para el Uruguay, la verdad a mí me da vergüenza como uruguayo que el gobierno del Frente Amplio y el Frente Amplio cuando estuvo en la oposición, nunca haya votado nada que condene una dictadura corrupta vinculada a las peores cosas, cada vez más persecutoria de los Derechos Humanos", manifestó.