Orsi reafirmó postura de "plena pertenencia" al Mercosur y apostó a la flexibilidad y modernización del bloque regional

El presidente Yamandú Orsi reafirmó este sábado la postura de Uruguay de "plena pertenencia" al Mercosur , como plataforma de "inserción internacional" del país. El mandatario apostó a la flexibilidad y modernización del bloque regional para "brindarnos el espacio necesario para fomentar el desarrollo de nuestras economías y generar crecimiento y beneficios sustanciales para nuestros pueblos".

"Estamos concluyendo un año que se ha caracterizado por la incertidumbre política y comercial donde las reglas del juego cambian de manera constante y el debilitamiento del sistema multilateral, junto con la ausencia de consensos, se ha convertido en los principales marcos dentro de los cuales debemos trabajar para satisfacer las demandas de desarrollo de nuestros pueblos", afirmó en el comienzo de su discurso en la cumbre de presidentes en Foz do Iguaçu.

"Este escenario presenta un desafío significativo para nuestra región tanto en el ámbito político, económico como comercial", agregó. "En este contexto, Uruguay reafirma su plena pertenencia al Mercosur y su firme voluntad de contribuir a su consolidación como la plataforma estratégica que siempre hemos aspirado a tener para nuestra inserción internacional", indicó.

Seguí leyendo Orsi viaja a la Cumbre del Mercosur este viernes pese al aplazamiento del acuerdo con la UE

"No obstante, es imperativo que en la medida en que nuestras necesidades evolucionen el bloque sea lo suficientemente flexible y moderno para brindarnos el espacio necesario para fomentar el desarrollo de nuestras economías y generar crecimiento y beneficios sustanciales para nuestros pueblos", apostó.

Orsi reafirmó que la modernización del Mercosur "orientada a su fortalecimiento, a mejorar su eficiencia y a alinearlo con los desafíos que plantea nuestra agenda externa, resulta no solo oportuna sino claramente necesaria para poder repotenciarlo".

UNIÓN EUROPEA Y ACUERDOS

El mandatario uruguayo destacó el trabajo conjunto realizado en el semestre de la presidencia pro tempore de Brasil y expresó la "desilusión" del gobierno por no poder firmar este sábado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que no fue posible por la falta de consensos internos en el bloque europeo.

"Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que posteriormente la presidencia pro tempore en coordinación con los Estados parte del Mercosur evalúen los próximos pasos a dar para la firma de este tan importante acuerdo y esperado", afirmó.

Orsi expresó su satisfacción por la firma del acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), organización formada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que se concretó en setiembre pasado.

Además, reiteró el "pleno interés" de Uruguay en concluir en el corto plazo las negociaciones actualmente en curso, en particular, con Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Asimismo, destacó la importancia de continuar el diálogo con India y Vietnam para avanzar hacia un mayor intercambio comercial y económico.

El presidente expresó el "mayor interés" del gobierno para iniciar negociaciones con Corea del Sur, Reino Unido e Indonesia para la firma de acuerdos de libre comercio.

"Uruguay promueve una mirada pragmática y constructiva que contemple las distintas velocidades, sensibilidades y realidades de cada socio, permitiendo que cada Estado parte continúe adaptándose y enfrentando la actual coyuntura económica y comercial en consonancia con sus propias necesidades y capacidades", enfatizó.

A nivel regional, Orsi manifestó que están dadas las condiciones para iniciar negociaciones bilaterales con Panamá y profundizar la agenda comercial con Ecuador. También, destacó el inicio del proceso de profundización de las relaciones comerciales con Perú.

INTERNA DEL MERCOSUR

El presidente uruguayo también dedicó parte de su intervención para referirse a la interna del bloque regional, en particular, a las medidas de defensa comercial. Orsi sostuvo que esas medidas deben regirse "estrictamente por reglas y criterios técnicos establecidos a nivel multilateral, sino que deben preservar el disminuido comercio intrabloque".

Puso como ejemplo que en 2025 Uruguay exportó leche en polvo a más de 60 países sin medidas de defensa comercial con ningún mercado, y advirtió que la distorsión del comercio podría generar una gran afectación a los productores uruguayos con pérdida de empleo y sus efectos sociales asociados.

Orsi valoró las "buenas prácticas en materia de producción sostenible" en el Mercosur y destacó el impulso de una agenda proactiva al respecto, orientada a la protección del medio ambiente. Abogó por el fortalecimiento de la coordinación y la convergencia de las políticas públicas para "evitar que medidas loables desde el punto de vista de la sostenibilidad se conviertan en barreras no arancelarias para el comercio intrazona". "Debemos asegurar un equilibrio adecuado entre sostenibilidad y comercio", remarcó.

Además, el mandatario destacó la importancia de la continuidad del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) con inversiones en infraestructura y conectividad en los últimos 20 años.

Orsi también se refirió a las "enormes asimetrías estructurales" entre los países del bloque regional "no han desaparecido", reconoció los esfuerzos realizados para lograr puntos de entendimiento y reafirmó la disposición de Uruguay para trabajar de manera colaborativa.

"Uruguay concibe al Mercosur como algo que es mucho más que un acuerdo comercial. Se trata de un proceso de integración más profundo en el que el país ha participado en su historia independiente", sostuvo. Orsi destacó los avances en aspectos de la integración social en el bloque y afirmó que "el Mercosur es ejemplo de movilidad humana con dignidad, garantizando derechos de libre circulación, residencia, trabajo y estudio".

"Mercosur es ejemplo de ciudades fronterizas integradas. Representa un resguardo para el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es sinónimo de democracia", afirmó. "El respeto a las instituciones democráticas es una condición para pertenecer al Mercosur", agregó. "No existen democracias plenas sin el pleno respeto de los derechos humanos", acotó.

CRIMEN ORGANIZADO

Orsi abogó para que el Mercosur sea un ámbito que permita a los países articular esfuerzos para enfrentar el avance de la delincuencia organizada trasnacional en la región y valoró la aprobación de una comisión estratégica a nivel del bloque regional contra el crimen organizado, para coordinar con mayor eficiencia las amenazas y la investigación y represión de las diversas modalidades delictivas.

VENEZUELA

En el tramo final de su discurso, el presidente se refirió a la situación en Venezuela y expresó la "voluntad inquebrantable" del gobierno uruguayo para "colaborar activa y constructivamente en la restauración pacífica del orden institucional y democrático".

Orsi abogó por el respeto a los principios del derecho internacional, como la integridad territorial de los Estados, el respeto a la soberanía e independencia de los Estados y la abstención a la amenaza y uso de la fuerza, y la resolución pacífica de las controversias.