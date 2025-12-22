Sentencia de entre 11 y 15 años de penitenciaría para los nueve imputados en el caso Roslik

La Justicia condenó a entre 11 y 15 años de prisión para los 9 imputados por el caso Roslik .

La sentencia es para Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel Pérez. La defensa de los condenados apelará la resolución del juez Claudio De León.

Para la Justicia, las víctimas fueron sometidos a detenciones arbitrarias, privación de libertad agravadas y a torturas (incluyendo plantones, submarino y picana eléctrica), actos que constituyeron "graves violaciones de los derechos humanos que atentaron contra la dignidad humana, un valor anterior al Estado y que jamás pudo ser transgredido", dijo el juez.

El juicio fue por el secuestro y tortura de 30 residentes de San Javier, entre los que estaban dos menores de 16 y 17 años, y el médico Vladimir Roslik, que murió en el Batallón 9 de Fray Bentos. Los hechos datan de 1980 y 1984, dos operativos de los militares.

"Las personas que fueron detenidas en los operativos de 1980 y 1984 debieron ser puestos a disposición de la justicia ordinaria, y no de la justicia militar, por la sola razón de que los mismos no eran militares. Así que cualquier intento de maquillar aquella situación, resultó ilegítima y de cierta forma grotesca al desconocer los principios más básicos del derecho", sostuvo el juez en la lectura de la sentencia.

"Todos los delitos analizados en la presente sentencia se computan a todos los acusados a título de dolo directo, con resultado ajustado a la intención, cometidos con consciencia", detalló el juez De León.

El fiscal del caso, Ricardo Perciballe, apeló a la resolución del juez de que los condenados no cumplan prisión efectiva como medida cautelar hasta que la condena quede firme.

LAS CONDENAS

Oscar Mario Rocca, Dardo Ivo Morales Machado, Albel Édison Pérez como autores penalmente responsables de reiterados delitos de privación de libertad en reiteración real, con reiterados delitos de abuso a la autoridad contra detenidos, y estos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves, y los anteriores en concurrencia, fuera de la reiteración, con reiterados delitos de privación de libertad en calidad de coautores a la pena de 15 años y seis meses de prisión.

Sergio Héctor Caubarrere y Jorge Ricardo Soloviy, como autores penalmente responsables de reiterados delitos de privación de libertad, en reiteración real, con reiterados delitos de abuso contra los detenidos y estos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves, y los anteriores en concurso, fuera de la reiteración, con tres delitos de la privación de libertad, en calidad de coautores, a la pena de 14 años y seis meses de penitenciaría.

Daniel Edgardo Castellá y Rodolfo Gustavo Costas como autores penalmente responsables de reiterados delitos de privación de libertad, en reiteración real, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y estos en concurso formal, con reiterados delitos de lesiones graves, y los anteriores en concurrencia o fuera de la reiteración, con tres delitos de privación de libertad en calidad de coautores a la pena de 13 años y seis meses de penitenciaría.

Luis Pedro Estebenet como autor penal penalmente responsable de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurso formal, con reiterados delitos de lesiones graves y los anteriores en reiteración real, con tres delitos de privación de libertad, en calidad de coautor, a la pena de 11 años y seis meses de penitenciaría.

Eduardo Saiz Pedrini como coautor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, y estos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves, y los anteriores en concurrencia fuera de la reiteración, con con reiterado delito de privación de libertad, a la pena de 13 años de penitenciaría.

