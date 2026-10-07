Vice de El Salvador se reunió con Orsi: no hablaron de seguridad pero dijo que están "dispuestos a compartir metodología"

Sobre la mesa de diálogo estuvo "la necesidad de un diálogo bilateral" entre los dos países. Ulloa también manifestó el interés de El Salvador de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y apoyar las iniciativas de Uruguay.

Además de reunirse con el presidente, también tuvo encuentro con parlamentarios de "la mayoría de partidos", así como con el Congreso de Intendentes y empresarios privados.

El canciller Mario Lubetkin, quien también participó de la reunión, destacó el rol de El Salvador en inversiones del sector alimentario y farmacéutico.

El vicepresidente salvadoreño respondió a las consultas sobre las medidas de seguridad de Bukele para combatir a las pandillas criminales que operaban en el país, pero que han sido cuestionadas por organizaciones internacionales por violaciones a derechos humanos.

"Creo que es una narrativa que fue superada por la realidad. Al inicio de nuestro plan de control territorial y el combate contra las pandillas surgieron estos grupos que estaban de una forma incomprensible peleando por los derechos humanos de los pandilleros que habían asesinado, violado, secuestrado, extorsionado al país, y no pensamos que tuvieran defensores a ese nivel. Lo que ahora estamos hablando es una dimensión demasiado limitada del plan Bukele, de verlo solo desde la perspectiva de la seguridad. Ese plan, que tiene siete etapas, estamos en la sexta en este momento, era la precondición para que el verdadero plan Bukele empezara a funcionar, y es el que prevé la inserción de El Salvador en la era digital", dijo y se refirió a las políticas en criptomonedas y al uso de inteligencia digital en educación y salud.

Aseguró que "es mentira" que no se cumplan las garantías contra los detenidos o "son verdades a medias", porque si bien se han capturado personas que han demostrado no pertenecer a las estructuras criminales, han recuperado su libertad cuando logra probar su inocencia, hemos liberado más de 8.000 personas".

Sobre si este tema estuvo sobre la mesa con Orsi, sostuvo que no, que "Uruguay tiene su propia institucionalidad y sabrá cómo lidiar con su problema. Sin embargo, si algún día se nos solicita asistencia técnica o compartir nuestra metodología, estamos dispuestos a hacerlo, con Uruguay o con cualquier otro país hermano que solicite. Hoy no fue el caso".

Ulloa, actual vicepresidente, es también parte de la fórmula presidencial de Nayib Bukele, quien se presenta a reelección por tercera vez, tras permanecer en el poder desde 2019. Su camino a una nueva reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, abolió el límite de solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una "muerte de la democracia".

FUENTE: Con información de AFP