Verri reivindicó nuevo sistema de fijación de precios de combustibles y apuntó al Frente Amplio

Verri respondió a cuestionamientos desde el Frente Amplio que reclamó una reducción mayor de las naftas y una rebaja del gasoil.

“Desconozco la fórmula de cálculo que tienen, pero parece bastante irracional. Este es un cálculo hecho por la Ursea, no es caprichoso. Es un cálculo técnico, con un organismo que tiene independencia técnica, que es una unidad reguladora que está creada para eso y que ha sido fortalecida”, indicó.

Verri afirmó que “es el mismo parámetro que hemos usado durante todos estos meses, tanto cuando tuvo que ser al alza, como cuando tiene que ser a la baja. Por lo tanto, esto no es un tema de voluntarismo, es un tema de administración de gobierno seria, responsable que actúa en función de lo que tenemos que hacer que es ser transparente a la hora de fijar precios de combustibles”.

El ministro interino apuntó a la oposición. “Lamento que no recuerden que antes no sabíamos ni cómo se calculaba los precios de los combustibles. No teníamos este valor de referencia y Ancap tuvo ganancias extraordinarias de más de 900 millones de dólares durante muchísimos años, que terminaron saliendo del bolsillo de los contribuyentes y yendo solamente a las arcas de Ancap”, subrayó.

“Acá es al revés, no tratamos de favorecer a Ancap sino que tratamos de que sea competitivo aplicando un precio de paridad de importación, tal cual fuera un importador virtual”, agregó.

Para Verri, “Ancap puede estar bien de caja en estos momentos, pero la tenemos que cuidar, tampoco podemos cometer excesos. Ya sabemos lo qué ocurre cuando se cometen excesos con las empresas públicas y se la mala administra. Tal vez, por este tipo de forma de pensar. Recordemos que tuvimos que capitalizarla un 1º de enero, porque estaba al borde de la quiebra. Recordemos las pérdidas extraordinarias que tuvieron administraciones anteriores”.

“Entonces, creo que no es un tema para tratarlo con liviandad. Me parece que la administración de las empresas públicas hemos demostrado que es un tema serio y así lo hemos hecho”, enfatizó.