"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre", dijo el argentino que pasó toda la noche a la deriva en su moto de agua

El argentino que pasó más de 10 horas a la deriva en el mar, en su moto de agua , desde la noche del jueves 22 a la mañana del viernes 23, contó a Subrayado lo que vivió y cómo fue rescatado por personal de Prefectura.

Primero, Daniel Crisci negó que haya rechazado la asistencia de los efectivos de Prefectura que lo encontraron en el mar, frente a las costas de Maldonado. Había salido de la zona de Solanas y la moto de agua tuvo una avería. La corriente lo llevó mar adentro.

“Dijeron que me había querido escapar, que no había aceptado ayuda, y la verdad, ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre más o menos”, dijo Crisci al corresponsal de Subrayado Martín Corujo.

“Yo logro prender la moto y cuando empiezo a navegar hacia donde había salido el Sol me encuentro con el barco y ellos me decían que venían haciendo un rastrillaje desde Montevideo y que me iban a escoltar hasta el otro barco que venía de Punta del Este que es finalmente el barco que me trajo”, contó.

“Fue un hecho desgraciado que terminó bien. No es que me fui por placer a alejarme de la costa, ni todas esas cosas y menos aún (no) aceptar el auxilio de todo ese movimiento que hizo un país por mi”, agregó.

Crisci celebra estar vivo y si bien dice que volvería al mar en su moto de agua, reconoce que lo haría “pensando más en la seguridad”. “Tener una bengala”, por ejemplo: “No hay que confiarse pensando que se está en una zona de seguridad”.

“Ojalá que sea un buen mensaje para todos”, finalizó.