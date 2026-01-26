RECIBÍ EL NEWSLETTER
PORTEZUELO, MALDONADO

"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre", dijo el argentino que pasó toda la noche a la deriva en su moto de agua

Daniel Crisci, el argentino que pasó toda la noche varado en su moto de agua, contó cómo fue el rescate con personal de Prefectura. “Ojalá que sea un buen mensaje para todos”, dijo a Subrayado.

Daniel-Crisci-argentino-moto-de-agua-punta-del-este

El argentino que pasó más de 10 horas a la deriva en el mar, en su moto de agua, desde la noche del jueves 22 a la mañana del viernes 23, contó a Subrayado lo que vivió y cómo fue rescatado por personal de Prefectura.

Primero, Daniel Crisci negó que haya rechazado la asistencia de los efectivos de Prefectura que lo encontraron en el mar, frente a las costas de Maldonado. Había salido de la zona de Solanas y la moto de agua tuvo una avería. La corriente lo llevó mar adentro.

Foto: Ministerio del Interior. Camioneta en la que circulaba el argentino, imputado en las últimas horas.
Seguí leyendo

Investigan a un argentino por usar dispositivos electrónicos especiales para robar autos en Punta del Este

“Dijeron que me había querido escapar, que no había aceptado ayuda, y la verdad, ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre más o menos”, dijo Crisci al corresponsal de Subrayado Martín Corujo.

“Yo logro prender la moto y cuando empiezo a navegar hacia donde había salido el Sol me encuentro con el barco y ellos me decían que venían haciendo un rastrillaje desde Montevideo y que me iban a escoltar hasta el otro barco que venía de Punta del Este que es finalmente el barco que me trajo”, contó.

“Fue un hecho desgraciado que terminó bien. No es que me fui por placer a alejarme de la costa, ni todas esas cosas y menos aún (no) aceptar el auxilio de todo ese movimiento que hizo un país por mi”, agregó.

Crisci celebra estar vivo y si bien dice que volvería al mar en su moto de agua, reconoce que lo haría “pensando más en la seguridad”. “Tener una bengala”, por ejemplo: “No hay que confiarse pensando que se está en una zona de seguridad”.

“Ojalá que sea un buen mensaje para todos”, finalizó.

Temas de la nota

Lo más visto

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MONTEVIDEO

Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
MINISTERIO DEL INTERIOR

Buscan a un joven de 18 años por el homicidio de Jonathan Cancela, asesinado por error el 25 de noviembre
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros

Te puede interesar

Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido
Foto: Subrayado. Diego Sanjurjo, Ministerio del Interior. video
CIFRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios bajaron 3,4% en 2025: fueron 13 asesinatos menos que en 2024, según Ministerio del Interior

Dejá tu comentario