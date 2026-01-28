"El gobierno desperdició el primer año de gestión en materia de seguridad", dijo Pablo Abdala en llamado a sala de Carlos Negro

El ministro del Interior Carlos Negro comparece este miércoles ante el Parlamento desde la hora 12 para responder en general “sobre el estado de la seguridad pública”, dice la moción presentada por la oposición que derivó en el llamado a sala en régimen de Comisión General.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala es el legislador que promovió el llamado a sala y en su discurso aseguró que "el gobierno desperdició el primer año de gestión en materia de seguridad".

"El ministro, el gobierno, administró pero no gestionó. No hay contenidos, no hay agregado de valor, no hay cosas nuevas", agregó Abdala, y agregó: "Hay algo peor, que son las señales confusas, contradictorias".

Abdala dijo en el Parlamento que el accidente del ministro Carlos Negro "afecta su autoridad" y lo deja "en situación compleja"

El diputado nacionalista dijo que "hay una suerte de vacío en política de seguridad" , y aseguró que "el presupuesto del Ministerio del Interior fue muy pobre conceptualmente, y desde la asignación de recursos".

Sobre el anunciado plan nacional de seguridad, que según el gobierno debía estar pronto a comienzos de 2026, Abdala consultó: "¿En marzo va a haber plan de seguridad? A mi no me dan los tiempos. Veremos qué pasa en 30 días, pero yo creo que no hay plan alguno, hay un vacío".

El legislador también señaló que "en todo el año 2025 no llegó al Parlamento ninguna iniciativa legislativa sobre seguridad", y apuntó "contradicciones permanentes" entre el presidente Orsi y el ministro del Interior. "Una cosa dice el presidente y otra el ministro", concluyó.

Siga aquí del debate:

En la convocatoria, firmada por legisladores blancos y colorados, se propone también consultar al ministro sobre “la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos, el proceso ya en fase terminal para la elaboración de un plan nacional de seguridad, y eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal”.

A todos estos temas se sumará, de acuerdo a declaraciones previas de la oposición, el accidente de tránsito que protagonizó el ministro el jueves 22, cuando atropelló a un joven que iba en moto en el Cerrito de la Victoria. El ministro circulaba con la licencia de conducir vencida.

Según la madre del joven atropellado, su hijo sufrió una luxofractura de pelvis y de cadera, una fractura de fémur, un esguince de rodilla con rotura de ligamentos y líquido en la rodilla, un corte superficial y un derrame en el ojo.