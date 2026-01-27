Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro

El ministro de Economía y Finanzas , Gabriel Oddone, dijo que el gobierno decidió actuar en el mercado de cambio porque estaba preocupado por la baja del precio del dólar, porque eso impacta negativamente en el país y en la gente.

Anunció que el Ministerio negocia con operadores del mercado para hacer "compras a futuro de dólares" y que procura "afrontar obligaciones en moneda extranjera".

El mercado cambiario hoy operó al alza: el registro en el mercado interbancario por la red electrónica fue de 88 operaciones por casi USD 50.5 millones a precios que fueron de 37,60 a 38,30.

El cierre fue a 38,30 pesos lo que da una suba de 1,32% respecto a ayer lunes.

La semana pasada hubo una caída, el jueves, alcanzó el nivel más bajo desde el 16 de enero de 2020. "Estamos preocupados con la evolución reciente del tipo de cambio. Estamos actuando para que esta trayectoria idiosincrática uruguaya llegue a su fin”, indicó.

Las medidas

Las acciones para "el cortísimo plazo" son que "el MEF está negociando desde el día de hoy compras a futuro de dólares para afrontar obligaciones en moneda extranjera. MEF en tanto es agente que gestiona la deuda pública tiene obligaciones periódicas que pagar en dólares y por lo tanto tiene un programa de pagos a lo largo del año. Entendemos que hay una buena oportunidad para poder hacer acciones en el mercado de dólar para poder comprar esos dólares para enfrentar los vencimientos a lo largo del año".

"Entendemos que el precio que el dólar tiene hoy es suficientemente atractivo como para poder adelantar compras y evitar que esas compras se hagan más adelante con un tipo de cambio eventualmente más alto", dijo.

Otra medida es que coordinan acciones financieras con las empresas públicas, para mejorar sus hojas de balance. Recordó que son autónomas en su gestión financiera, pero que el Ministerio sugiere e intercambia para que "en la misma línea que la tesorería está haciendo operaciones de compras futuras, también las empresas públicas lo puedan hacer".

Una tercera medida tiene que ver con profundizar el financiamiento del gobierno mediante instrumentos en pesos en el mercado doméstico. El propósito es "mitigar la necesidad de emisiones internacionales que se liquidan en dólares", agregó. "Estamos asistiendo por todo este fenómeno una mayor preferencia por los pesos, que se refleja en esta evolución del mercado de cambio. Dado que es así, lo que pretendemos es recurrir de manera creciente, consolidando la tendencia que comenzamos hace un buen tiempo, desde la administración anterior, de buscar financiamientos en pesos en el mercado doméstico con el propósito de evitar ir al mercado internacional, conseguir dólares, para venir al mercado local, vender esos dólares, comprar pesos, para poder hacer frente a las obligaciones de gasto".