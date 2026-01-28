RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN VIVO, PARLAMENTO

Diputado Pablo Abdala dijo en el Parlamento que el accidente del ministro Carlos Negro "afecta su autoridad" y lo deja "en situación compleja"

El diputado Abdala llevó al Parlamento al ministro del Interior Carlos Negro para que responda sobre seguridad. Al inicio habló del accidente de tránsito con la licencia de conducir vencida.

Pablo Abdala, en el llamado a sala del ministro Carlos Negro. Foto: FocoUy

Pablo Abdala, en el llamado a sala del ministro Carlos Negro. Foto: FocoUy

Carlos-Negro-saluda-a-Pablo-Abdala-FocoUy

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo en el Parlamento este miércoles que el accidente de tránsito que provocó el ministro del Interior Carlos Negro el jueves 22, y que dejó a un joven de 22 años con varias heridas, “afecta su autoridad”. El ministro circulaba con la libreta de conducir vencida.

“Le puede pasar a cualquiera, pero no le pasó a cualquiera, le pasó al ministro del Interior”, dijo Abdala, “y esto se convierte en un hecho político”.

“Sin chicanas ni para tomar rédito político, pero el hecho afecta la autoridad del ministro, que es el mando superior, por ejemplo de la Policía Caminera”, dijo Abdala, en referencia a los efectivos que controlan el tránsito en rutas nacionales, entre otros cometidos.

diputado blanco comparo obras de ose con un nuevo antel arena, en comparecencia de ambiente a comision permanente
Seguí leyendo

Diputado blanco comparó obras de OSE con "un nuevo Antel Arena", en comparecencia de Ambiente a Comisión Permanente

Siga aquí el debate en vivo:

Embed

Abdala también señaló que Negro, como ministro, es “el jefe” de los policías que realizan operativos de tránsito en las ciudades para detectar infracciones y posibles personas requeridas por diversos delitos. En esos controles solicitan la documentación de las personas que paran en esos operativos.

“Esto deja al ministro en una situación compleja”, dijo Abdala,y señaló que Negro “tiene una causa abierta en este momento. No por un delito pero sí por la ley de faltas”.

El diputado blanco le reclamó al ministro que hable sobre el tema y de las explicaciones que entienda pertinentes.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
inumet

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
pronóstico

Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias zonas

Te puede interesar

Ministro del Interior pidió disculpas ante el Parlamento por siniestro de tránsito y reconoció los errores cometidos
COMISIÓN PERMANENTE

Ministro del Interior pidió disculpas ante el Parlamento por siniestro de tránsito y reconoció los "errores cometidos"
Pablo Abdala, en el llamado a sala del ministro Carlos Negro. Foto: FocoUy video
EN VIVO, PARLAMENTO

Abdala dijo en el Parlamento que el accidente del ministro Carlos Negro "afecta su autoridad" y lo deja "en situación compleja"
Foto: Subrayado. Barrio Sur.
Está internado

Un hombre de 28 años fue apuñalado y lo dejaron grave en Barrio Sur

Dejá tu comentario