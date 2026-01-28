Diputado Pablo Abdala dijo en el Parlamento que el accidente del ministro Carlos Negro "afecta su autoridad" y lo deja "en situación compleja"

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo en el Parlamento este miércoles que el accidente de tránsito que provocó el ministro del Interior Carlos Negro el jueves 22, y que dejó a un joven de 22 años con varias heridas, “afecta su autoridad”. El ministro circulaba con la libreta de conducir vencida.

“Le puede pasar a cualquiera, pero no le pasó a cualquiera, le pasó al ministro del Interior”, dijo Abdala, “y esto se convierte en un hecho político”.

“Sin chicanas ni para tomar rédito político, pero el hecho afecta la autoridad del ministro, que es el mando superior, por ejemplo de la Policía Caminera”, dijo Abdala, en referencia a los efectivos que controlan el tránsito en rutas nacionales, entre otros cometidos.

Abdala también señaló que Negro, como ministro, es “el jefe” de los policías que realizan operativos de tránsito en las ciudades para detectar infracciones y posibles personas requeridas por diversos delitos. En esos controles solicitan la documentación de las personas que paran en esos operativos.

“Esto deja al ministro en una situación compleja”, dijo Abdala,y señaló que Negro “tiene una causa abierta en este momento. No por un delito pero sí por la ley de faltas”.

El diputado blanco le reclamó al ministro que hable sobre el tema y de las explicaciones que entienda pertinentes.