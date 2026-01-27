Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó

Un ciudadano libanés con estatus diplomático sufrió un robo mientras retiraba dinero en un cajero ubicado dentro de un shopping del barrio Tres Cruces. Según dijo, dejó billetes sobre el cajero y bajó la cabeza; al volver a levantar la mirada, vio que el dinero ya no estaba.
La víctima retiró dinero, lo colocó en un sobre y lo apoyó en un estante. Al volver a levantar la mirada, el sobre ya no estaba.
Ocurrió en la tarde de este lunes. La Policía fue al lugar y observó cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes muestran el momento del robo: se lo ve al hombre dejando el sobre sobre un estante del cajero. Enseguida se observa que un guardia de seguridad tomó el sobre y se lo guardó.
La encargada de Seguridad del shopping aportó a la Policía los datos del empleado. Los investigadores fueron a la casa del guardia, quien admitió haber robado el sobre y guardado el dinero. Explicó que necesitaba la plata porque tiene problemas económicos.
Sin embargo, manifestó su intención de devolver los billetes. Por eso, la Fiscalía ordenó a los policías a ratificar la intención de que el hombre devolverá el dinero. Una vez lo haga, el caso quedará archivado, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.
