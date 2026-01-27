RECIBÍ EL NEWSLETTER
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó

La víctima retiró dinero, lo colocó en un sobre y lo apoyó en un estante. Al volver a levantar la mirada, el sobre ya no estaba.

Foto: Subrayado, archivo.

Un ciudadano libanés con estatus diplomático sufrió un robo mientras retiraba dinero en un cajero ubicado dentro de un shopping del barrio Tres Cruces. Según dijo, dejó billetes sobre el cajero y bajó la cabeza; al volver a levantar la mirada, vio que el dinero ya no estaba.

Ocurrió en la tarde de este lunes. La Policía fue al lugar y observó cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes muestran el momento del robo: se lo ve al hombre dejando el sobre sobre un estante del cajero. Enseguida se observa que un guardia de seguridad tomó el sobre y se lo guardó.

La encargada de Seguridad del shopping aportó a la Policía los datos del empleado. Los investigadores fueron a la casa del guardia, quien admitió haber robado el sobre y guardado el dinero. Explicó que necesitaba la plata porque tiene problemas económicos.

Sin embargo, manifestó su intención de devolver los billetes. Por eso, la Fiscalía ordenó a los policías a ratificar la intención de que el hombre devolverá el dinero. Una vez lo haga, el caso quedará archivado, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

