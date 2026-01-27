Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias zonas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla por tormentas, algunas puntualmente fuertes. Se actualizará a la hora 15:15.

Según la descripción del fenómeno, en las zonas donde se desarrollan tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. “La situación continuará siendo monitoreada y se informará ante eventuales cambios”, señaló el organismo.

El aviso abarca localidades de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres, donde el fenómeno puede presentarse con mayor intensidad.

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.Florida : Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rivera: Las Flores y Minas de Corrales.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis al Medio y Velázquez.

Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Treinta y Tres: todo el departamento.