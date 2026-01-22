RECIBÍ EL NEWSLETTER
Investigan a un argentino por usar dispositivos electrónicos especiales para robar autos en Punta del Este

El delincuente está con prisión domiciliaria mientras la Fiscalía hace una investigación en su contra. Lo detuvieron en el Puente Internacional en Fray Bentos.

Foto: Ministerio del Interior. Camioneta en la que circulaba el argentino, imputado en las últimas horas.

La Fiscalía investiga a un ciudadano argentino por utilizar dispositivos electrónicos especiales para cometer robos en el interior de vehículos en Punta del Este. Varias víctimas han denunciado esta modalidad durante el verano en el balneario.

El Ministerio del Interior informó que el hombre fue imputado en las últimas horas por un hurto ocurrido el 15 de enero, en horas de la tarde, en la zona de avenida Los Alpes y rambla Williman. Allí fueron hurtados 2.000.000 de pesos argentinos (unos 53.000 pesos uruguayos) desde el interior de un vehículo que se encontraba cerrado y sin daños visibles.

Los vehículos afectados no presentaban roturas ni se veían violentados, lo que llevó a los investigadores a sospechar del uso de dispositivos electrónicos especializados para vulnerar los sistemas de cierre. Tras una investigación que incluyó distintos métodos de inteligencia, se logró identificar el vehículo utilizado y a los presuntos autores.

En coordinación con la Fiscalía, se libraron órdenes de detención para los sospechosos y para el vehículo. El domingo pasado se inició un operativo al detectarse que la camioneta circulaba por ruta 1 hacia el oeste. El lunes se confirmó que el sospechoso ingresó al departamento de Río Negro y lo detuvieron en el Puente Internacional de Fray Bentos.

El imputado es un argentino de 49 años, con antecedentes penales en su país. La Justicia dispuso arresto domiciliario total, con colocación de tobillera electrónica, por 120 días, mientras continúa la investigación por un delito de hurto especialmente agravado.

Los dispositivos para robar.

Se trata, principalmente, de equipos para vulnerar sistemas de cierre y arranque sin llave. Uno de los más conocidos es el llamado “relay attack” o ataque por retransmisión, que utiliza dos dispositivos: uno capta la señal de la llave original del vehículo (aunque esté dentro de una vivienda) y otro la amplifica hasta el auto, engañando al sistema como si la llave estuviera presente.

De ese modo, el vehículo se abre y puede arrancar sin forzar cerraduras. También se investigan programadores de llaves o módulos electrónicos, capaces de conectarse al puerto de diagnóstico del auto (OBD) y clonar o generar una nueva llave en pocos minutos.

Este método es habitual en robos de vehículos de gama media y alta. Otro dispositivo detectado es el inhibidor de señal, que bloquea el cierre centralizado cuando el conductor intenta cerrar el auto con el control remoto. El vehículo queda abierto sin que la víctima lo advierta y luego es robado. En Buenos Aires estos métodos ya son conocidos por la Policía y la Justicia, especialmente en robos sin violencia y sin daños visibles, lo que dificulta la denuncia inmediata.

