RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas

La advertencia doble se da por un frente semi-estacionario afecta el país que genera tormentas que pueden llegar a ser severas.

nuboso-tormenta-cielo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia naranja que se suma a la amarilla que ya estaba vigente, por tormentas fuertes en el primer caso y puntualmente fuertes en el segundo.

La actualización prevista es para las 19:00 horas, aunque Inumet monitorea eventuales cambios previos.

"Frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes". En zonas de color amarillo los fenómenos son menos intensos.

meteorologia actualizo la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
Seguí leyendo

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos

Principales localidades bajo color naranja:

Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín, Las Cañas, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.

Principales localidades bajo color amarillo:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: Cebollati, La Coronilla y San Luis Al Medio.

Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Cerro Chato, Clara, La Hilera, Las Toscas, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara

image
Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado, archivo.
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Carlos Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
TAMBIÉN RECLAMAN REALOJO

Vecinos del barrio Fortaleza, en el Cerro, no tienen agua hace más de un mes: "Vinieron de OSE, pero no hay respuestas"
en pocitos

Rapiñaron un local de tecnología en un shopping: uno de los delincuentes fue retenido por un guardia

Te puede interesar

Oddone anunció medidas por baja del dólar; estamos preocupados, sostuvo el ministro
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China
INFORMÓ CANCILLERÍA

La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China
Canciller Lubetkin entregó copias del acuerdo entre Mercosur y UE en el Parlamento
REUNIÓN CON COSSE

Canciller Lubetkin entregó copias del acuerdo entre Mercosur y UE en el Parlamento

Dejá tu comentario