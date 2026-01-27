Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia naranja que se suma a la amarilla que ya estaba vigente, por tormentas fuertes en el primer caso y puntualmente fuertes en el segundo.

La actualización prevista es para las 19:00 horas, aunque Inumet monitorea eventuales cambios previos.

"Frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes". En zonas de color amarillo los fenómenos son menos intensos.

Seguí leyendo Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos

Principales localidades bajo color naranja:

Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín, Las Cañas, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.

Principales localidades bajo color amarillo:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: Cebollati, La Coronilla y San Luis Al Medio.

Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Cerro Chato, Clara, La Hilera, Las Toscas, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara