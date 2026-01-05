Venta de vehículos cero kilómetro alcanzó las 71.442 unidades en 2025; casi 8% más que en el año anterior

La venta de vehículos cero kilómetro alcanzó las 71.442 unidades en 2025, lo que representa un incremento de casi 8% con respecto al año anterior.
Los datos corresponden al relevamiento que realiza la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).
En el año, fueron comercializados 24.900 autos a los concesionarios. La venta de SUV fue de 23.688. El resto de las ventas corresponden a minibuses, utilitarios, camiones y ómnibus. La venta del año pasado totalizó 65.909 vehículos. El incremento es en 5.533.
Las marcas de automóviles más vendidas fueron Chevrolet, Suzuki, Hyundai, BYD. El primero, representa el 13,7% del mercado y los otros tres, un poco más del 12%, cada uno.
El dato de este año subraya la tendencia creciente en ventas. En 2023, el mercado culminó con 60.487 vehículos vendidos.
