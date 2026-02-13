RECIBÍ EL NEWSLETTER
14 DE FEBRERO

San Valentín: comerciantes esperan aumento en las ventas y cuentan los regalos preferidos

Como cada 14 de febrero, las parejas celebran el Día de los Enamorados con regalos y celebraciones especiales.

flores-enamorados-san-valentín
san-valentín-febrero-regalos

Como cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín. Subrayado entrevistó a comerciantes que contaron sus expectativas, entre las que señalaron un aumento en las ventas.

El vendedor de flores de 18 y Yí dijo que las ventas aumentan mucho, entre un 50% y 100% más que cualquier otro día.

"Hoy piden rosas, todas las flores se usan, pero la rosa es la que más manda (...) tenemos todo suelto, hacemos el ramo que quiere la gente. Usted puede venir con poca plata y llevar una rosa arregladita que sale 130 pesos", comentó.

En una de las peluquerías visitadas, destacaron que concurre más gente con motivo de San Valentín, pero este año como está en la previa del Feriado de Carnaval el movimiento es poco.

"A las mujeres les encanta arreglarse para el Día de San Valentín", dijo la peluquera.

En una tienda de cotillón, indicaron que lo que más se vende son globos gigantes, guirnaldas con forma de corazón. "La gente compra un montón. Los Te Amo, pétalos de rosas para poner en el cuarto, en la cama", indicó el vendedor.

Un kit básico para armar en la mesa tiene un costo de 600 pesos.

En lo que respecta a la lencería, el color preferido es el rojo y el conjunto el de dos piezas. En los restaurantes, las parejas reservan mesas y la dinámica es diferente a otros días.

SAN VALENTIN GENTE

Temas de la nota

