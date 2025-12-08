RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DE ACAU

Venta mayorista de 0 km bajó en todos los segmentos en noviembre, por primera vez en el año, respecto al mes anterior

En el penúltimo mes del año, se comercializaron 6.483 unidades frente a las 7.039 vendidas en octubre, según los datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

autos-cero-kilometro-automotora.jpg

En total, se comercializaron 6.483 unidades, 556 menos, si se comparan con las 7.039 vendidas en octubre a nivel del mercado automotor mayorista. Por segmentos, se comercializaron 2.312 automóviles (121 menos que los 2.433 del mes anterior), 2.240 SUV (383 menos que los 2.623 de octubre) y 1.641 utilitarios (43 menos que los 1.684 del mes anterior).

En otros segmentos, se vendieron cinco camiones nuevos (263 en noviembre frente a 268 en octubre), un minibus menos (23 en noviembre frente a los 24 del mes anterior) y tres ómnibus menos (cuatro en noviembre frente a siete en octubre).

