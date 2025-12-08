Venta mayorista de 0 km bajó en todos los segmentos en noviembre, por primera vez en el año, respecto al mes anterior

Las ventas mayoristas de vehículos cero kilómetro bajaron en todos los segmentos en noviembre, por primera vez en el año, con respecto al mes anterior, según los datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

En total, se comercializaron 6.483 unidades, 556 menos, si se comparan con las 7.039 vendidas en octubre a nivel del mercado automotor mayorista. Por segmentos, se comercializaron 2.312 automóviles (121 menos que los 2.433 del mes anterior), 2.240 SUV (383 menos que los 2.623 de octubre) y 1.641 utilitarios (43 menos que los 1.684 del mes anterior).

En otros segmentos, se vendieron cinco camiones nuevos (263 en noviembre frente a 268 en octubre), un minibus menos (23 en noviembre frente a los 24 del mes anterior) y tres ómnibus menos (cuatro en noviembre frente a siete en octubre).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NoticiasAcau/status/1998125680794763502&partner=&hide_thread=false Ventas noviembre: Por primera vez en el año bajaron las ventas de todos los segmentos con respecto al mes anterior llegando a un total de 6.483 unidades. pic.twitter.com/RxZIoTZSlm — Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (@NoticiasAcau) December 8, 2025