RECIBÍ EL NEWSLETTER
Accidente laboral en Montevideo

Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

El trabajador debió ser rescatado por bomberos y fue asistido en el lugar por personal médico, luego trasladado a un CTI. Realizaban obras de saneamiento en zona del Cerro, Montevideo.

El lugar donde cayó el trabajador. Foto. María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El lugar donde cayó el trabajador. Foto. María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un trabajador de 42 años que cumplía funciones en obras de saneamiento en la zona oeste del Cerro, en Montevideo, cayó en un pozo, zanja, este miércoles de mañana, y debió ser rescatado por bomberos convocados al lugar de urgencia.

Al obrero le cayó además tierra encima, lo que dificultó aún más las tareas de rescate. El pozo en el que cayó tiene 2 metros y medio de profundidad.

El trabajo para rescatar al hombre duró cerca de una hora y fue atendido en el lugar por médicos de una emergencia móvil, que luego lo trasladaron de urgencia al CTI del Banco de Seguros del Estado, según pudo saber Subrayado en el lugar.

prision domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapina en estacion de servicio de colon
Seguí leyendo

Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón

Ocurrió en la intersección de Pilar Bastida y Pasaje de la Vía. Ahora se investigan las causas del accidente laboral.

Una delegación del sindicato de la construcción (Sunca) fue hasta el lugar del accidente y evalúa la posibilidad de tomar alguna medida.

Embed
Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS

Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo

Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

Te puede interesar

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay video
CANAL 10

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar video
TELEVISIÓN

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar
Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar relaciones laborales sanas y justas video
INSTÓ A QUE "ASUMA LA RESPONSABILIDAD

Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar "relaciones laborales sanas y justas"

Dejá tu comentario