Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

Un trabajador de 42 años que cumplía funciones en obras de saneamiento en la zona oeste del Cerro , en Montevideo, cayó en un pozo , zanja, este miércoles de mañana, y debió ser rescatado por bomberos convocados al lugar de urgencia.

Al obrero le cayó además tierra encima, lo que dificultó aún más las tareas de rescate. El pozo en el que cayó tiene 2 metros y medio de profundidad.

El trabajo para rescatar al hombre duró cerca de una hora y fue atendido en el lugar por médicos de una emergencia móvil, que luego lo trasladaron de urgencia al CTI del Banco de Seguros del Estado, según pudo saber Subrayado en el lugar.

Seguí leyendo Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón

Ocurrió en la intersección de Pilar Bastida y Pasaje de la Vía. Ahora se investigan las causas del accidente laboral.

Una delegación del sindicato de la construcción (Sunca) fue hasta el lugar del accidente y evalúa la posibilidad de tomar alguna medida.