Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar

El perfil de los participantes es variado, hay actores, influencers de redes sociales, futbolistas, peluqueros, modelos y periodistas.

El promedio de edad es 36 años, Tomy es el menor de los jugadores; es futbolista y se hizo conocido por salir a bailar con su madre y compartirlo en redes sociales.

También en esta edición ingresaron personas de países que nunca habían estado representados en la casa de Gran Hermano Argentina. Cinzia es actriz, y la primera venezolana en participar de la versión argentina.

También ingresó a la casa Mavinga , una congoleña que hace años vive en La Plata y Pincoya, que estuvo en la misma casa durante seis meses, pero en la edición chilena del programa. Salió tercera y apagó las luces de la casa más famosa del país. Desde Uruguay la representante de esta edición es la comediante Yisela Paola, conocida como Yipio.

Otra particularidad que tiene esta casa es la cantidad de participantes vinculados a ediciones anteriores.

Emanuel y Sol compartieron casa en la edición 2011 del programa y Eduardo jugó en 2003. Todos volvieron por la revancha. Pero también ingresó la hermana de Juli Poggio, recordada jugadora de la edición 2022, y la ex pareja de Zoe, que participó en la edición 2023.

El actor conocido como Juanicar, participó en la película La sociedad de la nieve, se coló en los premios Óscar y ahora ingresó a la casa.

La jugadora de más edad de esta edición es Divina Gloria, pero también es la que tiene menos seguidores en la red social Instagram, donde en su cuenta nueva reúne a un poco más de mil seguidores.

En el mundo digital quien se destaca por su alcance es Gabriel Lucero, el creador de “Gente Rota”, donde con sus dibujos anima audios virales.

Danelik Star, la influencer tucumana que hace humor en Tiktok y tiene una comunidad que supera los cinco millones de seguidores, llegó al reality porque quiere convertirse en cantante.