Venezuela: Javier García le reclamó "dignidad" al FA y Graciela Bianchi les gritó "traidores"; Mahía les exigió "respeto"

La presidenta del Senado Beatriz Argimón pidió entonces orden y silencio, varias veces, hasta que se encauzó el debate y García terminó su intervención inicial, en la que calificó a Maduro de “dictador” y “delincuente amparado por el crimen organizado y el narcotráfico”.

La respuesta vino del senador del FA José Carlos Mahía, quien pidió la palabra por una alusión política.

“Al Frente Amplio nadie le va a hablar de dignidad. Ni acá ni en ningún lado. No aceptamos de nadie que le venga a hablar de dignidad al Frente Amplio. Esta fuerza política puso con hombres y mujeres que dieron la vida para defender la democracia en Uruguay. El Frente Amplio no tuvo un solo cargo de confianza ni consejero de Estado durante la dictadura. No le vamos a ceder absolutamente nada y a nadie. Tuvimos muertos y desaparecidos en la dictadura”, reprochó Mahía.

“Rechazamos un intento tan burdo de sacar réditos políticos a la interna (de Uruguay) de la altura de un zócalo”, finalizó.

Tras este cruce de intervenciones, gritos y reproches, el debate se volvió a encauzar.

Declaración del Senado

