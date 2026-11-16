Un policía baleó a un hombre que atacó a varios efectivos e intentó robar un arma en la puerta de emergencia del Hospital de San José.

Los efectivos estaban en el lugar tras trabajar en otro hecho, a pocas cuadras del centro asistencial, en el que otro hombre fue herido y seis quedaron detenidos.

La Jefatura de San José informó que en la puerta del hospital, un hombre con antecedentes penales se presentó junto a otras personas, “en estado de exaltación” e intentó agredir a los detenidos y a los efectivos. “El hombre hizo caso omiso a las indicaciones policiales intentando desarmar a una de las policías y realizando movimientos con sus manos hacia el interior de sus prendas que hacía presumir que se encontraba armado, generándose una situación de riesgo para los funcionarios presentes. Ante dicha situación, uno de los efectivos efectuó un disparo intimidatorio con su arma de reglamento, que impactó en el hombre”.

Este hombre fue asistido y no presenta riesgo de vida. Los hechos quedaron registrados con la cámara corporal de uno de los efectivos, Policía Científica hizo relevamientos y fueron solicitados otros registros fílmicos.

El hecho previo se registró en 18 de Julio esquina Antonio Pan. Allí fue herido un hombre de 63 años, con antecedentes, que estaba en la puerta de su casa. Los disparos provinieron de una moto en la que circulaban dos hombres y se dieron a la fuga. El escape fue detectado por policías y los delincuentes también les dispararon. Se desencadenó así una persecución y la detención de seis hombres. La víctima de los disparos fue derivada al Hospital Maciel con custodia policial.