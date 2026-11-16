Orsi habló en España de Venezuela y dijo que debe haber una "hoja de ruta" que termine "en elecciones libres y transparentes"

El presidente Orsi fue consultado en España sobre la situación política en Venezuela, la legitimidad del gobierno que dirige Delcy Rodríguez y el reclamo de elecciones que hace la líder opositora María Corina Machado.

Fue en la ronda de preguntas durante el foro económico ante empresarios realizado este lunes en Madrid, organizado por la compañía Solaria, al que fue invitado especialmente Orsi.

Orsi comenzó su respuesta así: “Un gobierno como el de Uruguay se vincula con otros gobiernos del mundo y no somos quiénes para pedirle credenciales que se arman en base a nuestros conceptos republicanos democráticos. Tenemos relaciones con muchos países del mundo, no a todos les pedimos fe democrática, sería un error, ¿no? Eso le corresponde a los partidos. Pero sí, en nuestra región tenemos la facultad de reconocer cuándo alguien nos plantea que un régimen funciona de forma democrática y cuándo no, y nosotros opinar. Eso no quiere decir que rompamos relaciones, pero las cosas por su nombre. En mi campaña electoral y desde antes (dije que) Venezuela no funcionaba como una democracia”.

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Y luego agregó: “Lo que tiene que pasar en Venezuela, tiene que haber una hoja de ruta donde tienen que pasar cierta cantidad de cosas, que tiene que culminar esa hoja de ruta con elecciones libres y transparentes, y en el ínterin algunas cosas como libertad y transparencia”.

Sobre la autoridad que tiene Delcy Rodríguez, señaló:

“Si a partir de la autoridad real que tiene Delcy Rodríguez, establece una hoja de ruta, creo que ahí podremos dar un salto incluso hasta en nuestra gestualidad, por ahí sí. No juzgamos, porque no estamos para eso. Si nos preguntan tenemos que decir que estamos para otra forma de convivencia, pluralidad de partidos, elecciones libres. Y lo que es es y lo que no es no es, no era con Maduro, tampoco es ahora”, apuntó Orsi.

Y volvió sobre la hoja de ruta y las elecciones: “Pero si hay una hoja y elecciones, capaz que dentro de un año, sería una buena cosa, y elecciones libres. Por supuesto Corina Machado es una de las referentes centrales, pero también tienen que ser otros, porque desde unos años para acá hemos visto pasar varios líderes de la oposición que me imagino que van a estar, o no sé. Es un proceso complejo que no puede solo basarse en la conveniencia económica o una diplomacia que solo se apoye en lo mercantil”, finalizó.

La relación con el gobierno de Milei

El presidente Orsi fue consultado también por la relación con su par Javier Milei y con su gobierno, que es de un signo político opuesto.

Orsi aseguró entonces que la relación con el gobierno de Argentina “es excelente”, y agregó: “cosas que nunca habíamos logrado, con este gobierno las logramos”. Se refirió por ejemplo al dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros.

“Yo no encuentro ningún punto hoy que sea complejo. No. Funciona bien porque creo que hemos encontrado los vínculos, la forma de vincularnos que tiene que ver con los vínculos personales”, explicó Orsi.

En contraposición, Orsi recordó que “el mejor momento de afinidad” ideológica fue cuando gobernaba Tabaré Vázquez (2005-2010) y en Argentina estaba Néstor Kirchner, pero “los puentes estaban cortados”.