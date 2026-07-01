Venezuela decretó siete días de duelo tras los terremotos que dejaron más de 2.000 muertos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles una semana de duelo nacional por el doble sismo del 24 de junio, que deja más de 2.000 muertos y unos 50.000 desaparecidos.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. (...) En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p.m. de hoy", escribió Rodríguez.

Y agregó: "En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos".

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2072362624080060610&partner=&hide_thread=false En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

El balance de dos terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana subió a 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, informó este miércoles de tarde el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.

Rodríguez agregó que hay "12.841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio. El anterior balance del martes daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.