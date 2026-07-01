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TRAS EL TERREMOTO

Gobierno espera enviar ayuda humanitaria a Venezuela este fin de semana, dijo el canciller

"Lo que nosotros tenemos que hacer es mandar el avión lo antes posible. Ha sido reparado uno de los hércules", señaló Lubetkin.

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El canciller Mario Lubetkin volvió a referirse este miércoles a la ayuda humanitaria que enviará Uruguay a Venezuela y para lo que se estaba esperando que se reparara uno de los aviones Hércules del Ejército Nacional.

"Lo que nosotros tenemos que hacer es mandar el avión lo antes posible. Ha sido reparado uno de los hércules", señaló Lubetkin.

"Nosotros tenemos que estar en la fase de reconstrucción. Y la fase de reconstrucción es aspecto tecnológico y los medicinales y las carpas para toda la gente que va a estar a la intemperie. Nuestros técnicos están corriendo para tratar que este fin de semana sí podamos lograr lo primero, que es un primer avión que salga para allá. Sino será al inicio de la próxima semana, pero nos estamos planteando acelerar al máximo", sostuvo.

Foto: AFP.
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Aclaró que desde Venezuela informaron que por ahora no requieren colaboración ni de ropa ni de alimentos, sino de medicamentos, carpas y otros elementos útiles para trabajar en la reconstrucción tras el terremoto.

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