Una mujer ofrecía una cría de carpincho por Facebook, fue identificada por efectivos de la Brigada de Seguridad Rural y le incautaron el animal.
Vendía una cría de carpincho por Facebook y fue identificada por la Policía, que rescató al animal
La Policía encontró al animal sin movilizarse y contactó a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que se hizo cargo del carpincho.
La mujer utilizaba una cuenta de Instagram "con una identidad distinta", pero fue identificada y tras ser contactada, "acompañó a la unidad policial hasta el lugar donde indicó que lo había liberado".
El carpincho seguía en el mismo lugar, inmovilizado, y las autoridades se percataron de que no sobreviviría solo, por lo que lo rescataron y contactaron a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) desde donde una veterinaria se hizo cargo del animal.
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La cría será liberada junto a una manada con otros carpinchos en su misma etapa, luego de ser estabilizada.
Desde la Policía recuerdan que está prohibido tener y transportar ejemplares de fauna silvestre nacional.
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