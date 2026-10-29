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Artigas

Homicidio en Bella Unión: balearon en el pecho a un hombre de 29 años y sospechan de un menor

La víctima fue asesinada cuando se encontraba en una plaza en Bella Unión, departamento de Artigas.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba en la escena del homicidio en Bella Unión el miércoles de noche.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba en la escena del homicidio en Bella Unión el miércoles de noche.

Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando se encontraba a las 20:30 de este miércoles en la plaza de Barrio Sur, en Bella Unión. Así lo informó a Subrayado la Jefatura de Policía de Artigas.

Tras el ataque, varias personas llamaron al 911 para informar del hombre herido. Mientras tanto, un vecino le prestó los primeros auxilios a la víctima y la trasladó en su auto al hospital local.

Los médicos informaron de la muerte del herido, por la gravedad de las heridas.

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La Policía acudió a la escena pero el hombre ya había sido trasladado y realizó las pericias correspondientes en el lugar.

La Fiscalía trabaja para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con el autor del disparo, en principio un menor de edad, según agregaron fuentes.

En la mañana de este jueves ocurrió otro episodio violento en el centro de Artigas: un hombre atacó con un destornillador a su pareja y la hirió. Fue detenido por vecinos.

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