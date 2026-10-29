Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando se encontraba a las 20:30 de este miércoles en la plaza de Barrio Sur, en Bella Unión. Así lo informó a Subrayado la Jefatura de Policía de Artigas.
Homicidio en Bella Unión: balearon en el pecho a un hombre de 29 años y sospechan de un menor
La víctima fue asesinada cuando se encontraba en una plaza en Bella Unión, departamento de Artigas.
Tras el ataque, varias personas llamaron al 911 para informar del hombre herido. Mientras tanto, un vecino le prestó los primeros auxilios a la víctima y la trasladó en su auto al hospital local.
Los médicos informaron de la muerte del herido, por la gravedad de las heridas.
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La Policía acudió a la escena pero el hombre ya había sido trasladado y realizó las pericias correspondientes en el lugar.
La Fiscalía trabaja para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con el autor del disparo, en principio un menor de edad, según agregaron fuentes.
En la mañana de este jueves ocurrió otro episodio violento en el centro de Artigas: un hombre atacó con un destornillador a su pareja y la hirió. Fue detenido por vecinos.
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