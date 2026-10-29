ANV abrió un llamado laboral en Montevideo con salarios que superan los 130.000 pesos

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) convoca a un concurso externo de oposición, méritos y antecedentes para conformar una lista de prelación de futuros ingresos para el cargo de arquitecto con desempeño en la casa central en Montevideo.

El puesto implica 40 horas semanales de trabajo efectivo, la remuneración nominal es de $127.624, a la que se suma una partida mensual de alimentación de $20.312 y otros beneficios sociales que correspondan.

Los postulantes deberán contar con título de arquitecto expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con título registrado ante el mismo.

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Además, se exigen cinco años de experiencia profesional comprobable asociada a las actividades y responsabilidades descriptas en las bases del llamado, incluyendo construcción y diseño, elaboración de proyectos y dirección de obras, elaboración de pliegos de licitación, y distintas modalidades de contratación de obras civiles.

La inscripción se realizará completando el formulario disponible en la web de la ANV hasta el 10 de noviembre de 2026 inclusive.

Si el número de inscriptos supera las 50 personas, se realizará un sorteo frente a escribano público en casa central de la ANV o en la sede de Loterías y Quinielas.