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SUR DEL PAÍS

Vendedores de Nafta advierten por posible faltante de combustibles este martes debido a medidas sindicales

En un comunicado indicaron que las medidas están generando "quiebre de stock de algunos tipos de combustibles en las estaciones de servicio de la zona sur del país".

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La Unión de Vendedores de Nafta advierte que podría haber faltante de combustible este martes debido al paro de 24 horas de la Federación ANCAP en la Planta de La Tablada.

En el comunicado emitido indican que las medidas sindicales están generando "quiebre de stock de algunos tipos de combustibles en las estaciones de servicio de la zona sur del país".

Desde UNVENU exhortan a las autoridades y a las compañías distribuidoras mayoristas a que tomen los recaudos necesarios para restablecer el abastecimiento normal de combustible a la brevedad.

"Llamamos a la reflexión a las partes para dejar de afectar permanentemente a los uruguayos que necesitan combustible para su movilidad. No debe seguir afectándose la principal planta de distribución de combustible del país cada vez que hay un conflicto sindical", finaliza el comunicado.

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