Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles en agosto

El Poder Ejecutivo resolvió este viernes mantener los precios de los combustibles para el mes de agosto, informaron en un comunicado conjunto los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería.

Los precios de venta al público se mantienen en:

$88,67 por litro de nafta Súper.

$91,19 por litro de nafta Premium.

$58,68 por litro de gasoil 50S.

$67,33 por litro de gasoil 10S.

$93,56 por kilogramo de supergás. De acuerdo al informe de precios de referencia publicado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) daba un incremento de $0,26 para la nafta Súper, de $0,48 para Premium y de $7,51 para el gasoil 50S.

"A partir de abril se evidencia la estrategia de amortiguación de los precios debido al conflicto internacional. Las variaciones mensuales del precio de venta al público (PVP) de referencia y de los PVP efectivamente fijados para la nafta Súper y el gasoil 50S evidencian el esfuerzo del Poder Ejecutivo por amortiguar el traslado de la volatilidad internacional, particularmente en el gasoil 50S", afirmó el gobierno.

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