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Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles en agosto

Los precios se mantienen en: 88,67 por litro de nafta Súper, $91,19 por litro de nafta Premium, $58,68 por litro de gasoil 50S, $67,33 por litro de gasoil 10S y $93,56 por kilogramo de supergás.

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El Poder Ejecutivo resolvió este viernes mantener los precios de los combustibles para el mes de agosto, informaron en un comunicado conjunto los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería.

Los precios de venta al público se mantienen en:

  • $88,67 por litro de nafta Súper.
  • $91,19 por litro de nafta Premium.
  • $58,68 por litro de gasoil 50S.
  • $67,33 por litro de gasoil 10S.
  • $93,56 por kilogramo de supergás.

De acuerdo al informe de precios de referencia publicado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) daba un incremento de $0,26 para la nafta Súper, de $0,48 para Premium y de $7,51 para el gasoil 50S.

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"A partir de abril se evidencia la estrategia de amortiguación de los precios debido al conflicto internacional. Las variaciones mensuales del precio de venta al público (PVP) de referencia y de los PVP efectivamente fijados para la nafta Súper y el gasoil 50S evidencian el esfuerzo del Poder Ejecutivo por amortiguar el traslado de la volatilidad internacional, particularmente en el gasoil 50S", afirmó el gobierno.

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