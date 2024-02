Vecinos y organizaciones vinculadas al cannabis realizan campaña para ayudar a mujer condenada en Rocha

Luego de lo sucedido, vecinos de la zona que conocen a Natalia, madre de dos niñas, junto a comerciantes del rubro cannábico y organizaciones como la Asociación de Cannabis del Uruguay, comenzaron una campaña de ayuda.

Desde esta organización, consideran que si bien Natalia cometió un delito, no se trata de una narcotraficante y ven la pena aplicada por la Justicia como excesiva, teniendo en cuenta que se trata de una madre soltera.

En sus redes sociales, la tienda Urugrow, que ofrece también asesoramiento sobre las actividades comerciales en la producción de cannabis, se pronunció para apoyar a Natalia.

Juan Manuel Varela dijo a Subrayado que la falta de información muchas veces es la causa por la cual las personas llegan a sobrepasar el límite de la legalidad. “A veces, uno piensa que puede, por ejemplo, vender brownies (con cannabis) en la feria o comercializar productos que contengan THC (Tetrahidrocannabinol -que es principio psicoactivo del cannabis-) y eso está penado”, indicó.

Varela consideró que debería existir una mayor apertura, pero aún no se ha dado. “Hasta el momento, no la tenemos, y lo mejor que podemos hacer es respetar esas normas”, remarcó.

Además, dijo que el Estado y la Justicia gastan recursos en determinados hechos o delitos que no lo ameritan por no tener cierta gravedad criminal, refiriéndose al caso de Natalia. “Debería haber otro tipo de penas alternativas, las cuales hoy no existen”, reclamó y expresó su solidaridad con ella y su familia.