Vecinos de Villa Esperanza reclaman seguridad y denuncian usurpación de terrenos: "Es la ley del más fuerte; la Policía no hace nada"

Vecinos de Villa Esperanza reclaman seguridad y denuncian que les usurpan viviendas y terrenos a la fuerza. "Es la ley del más fuerte porque la Policía no hace nada", dijeron los vecinos a Subrayado. Y añadió: "Tengo muchísimas denuncias y la Policía no hace nada. El sábado no me querían tomar la denuncia porque no tengo papeles del terreno".

Una de ellas radicó la denuncia por el robo de materiales y "porque no puede quedar todo así". Según comentó, individuos incitaban a la pelea constantemente y su hermano terminó discutiendo con uno de ellos.

"La situación era difícil de manejar porque con esa gente es difícil hablar. Es difícil llegar a un acuerdo, nos trataban a nosotros como que estábamos cometiendo el delito", expresó.

Otra de las vecinas dijo que se tiene que ir de donde está porque tiene problemas con los vecinos. "El sábado fueron a meterse de vivos y se quedaron con las cosas que eran mías. Mi prima tenía una casita de madera y la desarmaron y se quedaron con todo", señaló.

Además, comentó que los hechos se dan mediante violencia y amenazas. "Ganan ellos porque son más y tienen más armas (...) no es la primera vez que pasa", sostuvo. Y agregó: "Tengo miedo de dejar a mis hijos solos y salir a trabajar y que queden ahí".

La vecina manifestó que es consciente que ocupó el terreno porque estaba en la calle con sus hijos, pero asegura que no le sacó nada a nadie.