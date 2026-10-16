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CANELONES

Vecinos se movilizan en el peaje de Pando por seguridad vial: "No tenemos sendas peatonales ni reductores de velocidad"

"Queremos atravesar la ruta para tomar un ómnibus a Montevideo, y conste que la mayoría trabaja en Montevideo, y es realmente problemático", aseguran.

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Vecinos se movilizan en el peaje de Pando, en reclamo de más seguridad vial.

"Concretamente, esta movilización se desencadenó porque el otro día, por ese problema de inseguridad vial que padecemos, hubo un accidente en el que un auto a alta velocidad atropelló a un vecino que iba en moto", señaló uno de los que se movilizaban este viernes en ese punto.

"Se precisan obstáculos para que la velocidad se disminuya. Llámese despertadores, lomos de burro", sostuvo. Además, concuerdan con que el cruce de la ruta es "complicado".

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"Tenemos varios problemas. Un problema es propiamente en la Interbalnearia. Queremos atravesar la ruta para tomar un ómnibus a Montevideo, y conste que la mayoría trabaja en Montevideo, y es realmente problemático, hay que pasar por entremedio de los autos, a riesgo de vida", aseguró.

"No tenemos sendas peatonales, no tenemos reductores de velocidad. Sufrimos siempre el tránsito pesado del turismo, porque terminó siendo una arteria principal para descongestionar la ruta, y la gente suele caminar en tres filas, dos filas. No tenemos ni la iluminación acorde para la calle ni la senda", remarcó otro.

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