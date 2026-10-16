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robaron dinero y celulares

Delincuentes armados coparon una casa en Punta Gorda, propiedad de un empresario a quien golpearon y le robaron dinero

Los delincuentes vestían ropas policiales y similares, y huyeron hacia Canelones con USD 2.500 y $10.000. Golpearon al empresario, ataron a otras personas que estaban con él y las encerraron en un baño.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un empresario fue víctima de un copamiento en su casa de la Rambla y Grito de Gloria, en Punta Gorda, alrededor de las 20:00 de este jueves. Cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda armados y vestidos con ropas policiales y similares.

Llegaron en una camioneta Nissan Frontier e ingresaron a la propiedad, aprovechando un portón abierto. Los investigadores creen que el copamiento fue entregado y que los delincuentes fueron sabiendo que iban a robar la casa de un empresario de rubro de la fábrica de isopaneles.

Los rapiñeros llevaban consigo armas cortas y largas; golpearon al hombre en la cara y le exigieron dinero, mientras que les pidieron a otras personas que estaban en el lugar que se tiren al piso y les sacaron los celulares. Además, los ataron y los encerraron en un baño.

Foto: Subrayado, archivo.
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Mientras tanto, subieron a la planta alta con el dueño y le exigieron dinero.

Finalmente, se llevaron USD 2.500 y $10 mil. Luego, se subieron a la camioneta y fugaron hacia a Canelones. El empresario fue asistido por el golpe y está fuera de peligro, al igual que quienes se encontraban con él.

Si bien los delincuentes no dispararon en ningún momento, la Policía Científica trabajó en la vivienda en busca de indicios. A su vez, en el caso trabajan investigadores de la Zona Operacional II que analizan las cámaras de videovigilancia para dar con los rapiñeros, que estaban fuertemente armados.

La Policía trabaja el caso como una rapiña y no como copamiento, debido a que la víctima se pudo liberar por sus propios medios.

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